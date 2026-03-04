2026年3月4日（水）と5日（木）に行われる「鹿児島県公立高校入学者選抜試験」学力検査の問題と解答例を速報します。 試験科目は、初日の5日は、国語、理科、英語。2日目の6日は社会、数学です。 鹿児島県内の公立高校受験はことし、定員1万425人に対し、最終出願者は7968人です。倍率は0.77倍でした。合格発表は今月12日午前11時以降です。 試験問題と解答は以下のリンク先に掲載しています。試験問題と解答が届き次第、随時