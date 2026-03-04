ドル高一服でドル円も下げる＝東京為替 ドル高が一服、ユーロドルが1.16台を回復する中で、ドル円は157.37円までと今日の安値を更新。世界的な株安も少し収まり、12％超下げていた韓国総合が8%台の下げに戻すなどの動き。行き過ぎた動きに対する調整が出ていると見られる。 USDJPY 157.39