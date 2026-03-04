ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、スピードスケート女子の高木美帆が自身のインスタグラムで５〜８日に開催される世界選手権（オランダ・ヘーレンフェイン）終了後に現役を退く意向を表明したことを速報した。進行を務める同局の杉山真也アナウンサーは「ここで速報です」と切り出し「ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを３つ獲得しました、日本女子最多となる通算１０個のメダルを