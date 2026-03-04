ＷＢＣ日本代表の１次ラウンド２戦目（７日・東京ドーム）の相手で、５日にチェコ代表と対戦する韓国代表が４日、東京ドーム内で会見に臨んだ。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は、５日のチェコ戦の先発を右腕の蘇珩準（ソ・ヒョンジュン）投手と明言した。７日には侍ジャパン戦を控えるが、柳監督は「（１次ラウンドの）４試合全てが大切と考えている。まずはチェコ戦で計画通りに勝利をつかむのが大事。戦略を準備