女優の武井咲（32）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。ひな祭りの手料理を披露した。武井はストーリーズで、花形にくりぬいたにんじんなど、下ごしらえの様子をアップ。ひな人形の絵文字を添え、ひな祭り用のメニューであることを伝えた。続く投稿では、ちらし寿司や3色団子が並んだ食卓の写真を公開。「ちょっっと特別なだけで喜んでくれる」と、桜や笑顔の絵文字で喜びを表現した。武井は、「EXILE」のTAKAHIRO