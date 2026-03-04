女優の武井咲（32）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。ひな祭りの手料理を披露した。武井はストーリーズで、花形にくりぬいたにんじんなど、下ごしらえの様子をアップ。ひな人形の絵文字を添え、ひな祭り用のメニューであることを伝えた。続く投稿では、ちらし寿司や3色団子が並んだ食卓の写真を公開。「ちょっっと特別なだけで喜んでくれる」と、桜や笑顔の絵文字で喜びを表現した。武井は、「EXILE」のTAKAHIRO
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ワンピース ルフィの秘密を海へ
- 2. 寺島進の小5長男が喫煙か 波紋
- 3. カスハラでバス運休「英断」の声
- 4. Vaundy東京D公演 来場者がはしか
- 5. 男児をホルマリン漬け「可愛い」
- 6. 「略奪不倫」報道のアナ 異動か
- 7. 名探偵津田 表彰式で宿敵と再会
- 8. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 9. 架空の商品を購入 カウカウ登場
- 10. 結婚相手はバチェラー美女だった
- 1. 男児をホルマリン漬け「可愛い」
- 2. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 3. 3月のディズニーは「異常事態」
- 4. 「日本マジキテル連合」5人逮捕
- 5. 愛知・東三河の県立高校の男子生徒がはしかに感染確認 同じ高校の関係者で15人に
- 6. 女児重体 執行猶予中も違反か
- 7. 「イランは消滅する」発言が注目
- 8. 無印のお詫び「一番がっかり」
- 9. 参院選で大量水増し 4人書類送検
- 10. 大阪拘置所に収容中だった山野静二郎死刑囚（87）が死亡 多臓器不全
- 1. 美容師「しんどい」と思う瞬間
- 2. 父の死後「封筒」が招いた悪夢
- 3. SANAE TOKEN「詐欺行為」批判
- 4. 低年金高齢者 各地で過酷な事態
- 5. 新幹線で隣が男性 不快感の正体
- 6. 「どこまでも汚い」大石氏が批判
- 7. 「SANAE TOKEN」高騰→一転暴落
- 8. 73歳祖母の「シール帳」に大反響
- 9. 子ザルのパンチくん、友達と遊ぶ
- 10. 「一緒にいたい」逮捕の女が供述
- 1. イラン大統領府 攻撃されたか
- 2. 米が攻撃しなければ…作戦正当化
- 3. 日本旅行動画で批判あり…傷心に
- 4. 渋谷で台湾人客の子どもに…ドン
- 5. 斬首作戦 正恩氏へ実行は難しい
- 6. 初来日で、本場の寿司に絶句した
- 7. 米とイスラエル 核施設を攻撃
- 8. 米で異星人めぐる論争 波紋呼ぶ
- 9. 露の「切り札」実戦では不十分
- 10. ジャカルタ近郊で邦人13人を拘束
- 1. 花粉症和らげる? 定番食材5選
- 2. 「SANAE TOKEN」金融庁が調査へ
- 3. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
- 4. 富裕層があえて現金を使う理由
- 5. ドン・キホーテの新業態を出店へ
- 6. 税理士「年金は繰上げ受給が得」
- 7. 60代からNISAで月3万円 メリット
- 8. ニューバランスが最大51％オフに
- 9. アマゾン施設 ドローン被害発表
- 10. 退職金「一括」が税制面で有利か
- 1. THE NORTH FACEのバッグ類もSALE
- 2. ヘインズのTシャツが最大半額に
- 3. 楽天モバイル、「Rakuten WiFi Pocket 5G」発売開始 プランとセットで2990円
- 4. Amazonで40%オフ以上の注目商品
- 5. 新型MacBook Pro Appleが発表
- 6. 「ヒツジのいらない枕」がSALEに
- 7. 暮らしが整う「tower」がSALEに
- 8. 「Fire TV Stick 4K」を徹底比較
- 9. Ankerの充電器などが最大43%OFF
- 10. 「BEAMS」がAmazonで40%OFFに
- 1. 堀江氏 大谷は「役に立たない」
- 2. 高木 世界選手権で「一区切り」
- 3. 根尾昂登板で「泣いちゃった」
- 4. 「効果ない」アリサ・リウが持論
- 5. 大谷翔平 観客の少年に神対応
- 6. 米は許され、露は許されないのか
- 7. 大谷に緊張…後輩に鈴木誠也助言
- 8. 高木美帆 現役退く意向示した
- 9. ドイツ パラ開会式ボイコットへ
- 10. WBC開幕直前 ネトフリ発表に仰天
- 1. ワンピース ルフィの秘密を海へ
- 2. 寺島進の小5長男が喫煙か 波紋
- 3. カスハラでバス運休「英断」の声
- 4. Vaundy東京D公演 来場者がはしか
- 5. 「略奪不倫」報道のアナ 異動か
- 6. 名探偵津田 表彰式で宿敵と再会
- 7. 結婚相手はバチェラー美女だった
- 8. 朝ドラ 最終月も「違和感」続出
- 9. 欠席が続く安住アナ 心配の声
- 10. 機内で迷惑撮影…YouTuberが物議
- 1. カルディマニア 3月新商品を絶賛
- 2. 熱狂から転落…ムーディ勝山の今
- 3. 女子高生を脅し...異常な行動
- 4. 運気が上がるときの「前兆」とは
- 5. セクシー美女に衝撃の過去あった
- 6. 限界まで現役セク女続けたいワケ
- 7. 「夫が嫌い」離婚を望む女性たち
- 8. 不倫男性と不倫女性の行動比較
- 9. セブン 待望の新作スイーツ2種
- 10. 妊娠中の性欲「我慢の必要ない」