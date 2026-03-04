3月1日（日）の『有吉クイズ』では、人気企画「有吉と行くメモドライブ」から生まれた新企画「芸能人ビンゴ選手権」が放送された。有吉弘行のリクエストで始まった同企画に、今回も芸人たちが悪戦苦闘し…!?【映像】「地獄のビンゴ大会」の再現!?過酷なビンゴ選手権以前に放送された「メモドライブ」内でビンゴ大会が催された際、ビンゴの司会を務めたパンサー・向井慧が盛り上げに苦戦する場面があった。番号を読み上げるだけでは