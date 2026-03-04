【54本目1】 3月4日 公開 第54本目1「ご近所のピアノ教室人妻の唇は…」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月4日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の54本目1「ご近所のピアノ教室人妻の唇は…」をヤンマガWebにて公開した。 54本目1では、自宅でピアノ教室を開いている森野絢音との物語。夜道を歩いている時、どこからともなく聞こえ