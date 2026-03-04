【第38話】 3月4日 公開 第38話「ムキむち会議」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月4日 、檜原フキ氏によるマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」第38話「ムキむち会議」をヤンマガWebにて公開した。 無事交際がスタートした2人だが、お互い恋愛経験がないため「付きあうとは何か」を話し合うことに。その中で椎名が来週誕生日だと分かり、誕生日会を開催する。 □ヤンマガWeb