【第十三服後編】 3月4日 公開 □第十三服「魔女と邂逅」後編を読む 【拡大画像へ】 ヒーローズは3月4日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第十三服「魔女と邂逅」後編をHERO’S Webにて公開した。 今回、シエンとレアがバイト後に水浴びへ。記憶は失っているものの、シエンと会ったことはうっすらと覚えていたレアの想いに応え、シエンは過去の記憶を呼び起こす。