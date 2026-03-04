3月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年2月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのディラン・ハーパー（初選出）、イースタン・カンファレンスでは4カ月連続でシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが選ばれた。 The @Kia Rookies of the Month for February!West: Dylan Harper (@spurs)East: Kon Knueppel (@hornets