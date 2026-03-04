「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日正午現在でジャパンエレベーターサービスホールディングスが「買い予想数上昇」３位となっている。 ３日の東証プライム市場で、Ｊエレベータが続落。同社は独立系のエレベーター・エスカレーターメンテナンス会社で、高品質のメンテナンスサービスを安価に提供できることから、業績は拡大