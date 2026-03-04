パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが３日ぶりに反発している。同社は３日、新業態「驚楽（きょうらく）の殿堂ロビン・フッド」の第１号店として、「ロビン・フッド甚目寺店（じもくじ店）」（愛知県あま市）を４月２４日にオープンすると発表しており、新業態への期待から買われているようだ。 「ロビン・フッド」は、ユニーのもつ生鮮調達力と、ドン・キホーテが得