みのやが３日続落している。正午ごろに発表した２月度の月次売上高で、「おかしのまちおか」既存店売上高が前年同月比１．５％減となり、５カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。客単価は同４．５％増と上昇したが、客数は同５．７％減となった。なお、全店売上高は同３．７％増だった。 出所：MINKABU PRESS