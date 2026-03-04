（台北中央社）3日午後7時52分ごろ、南部・台南市楠西区を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは5.9キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.0と推定される。同署は昨年1月に南部で起きた地震の余震との見方を示した。3日夜の地震では、台南市や嘉義県で最大震度4を観測。地震発生後、台南市、嘉義市、嘉義県、雲林県を対象に緊急地震速報が発出された。同署地震観測センターの呉健富主任は、