シカゴ・ブルズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年3月4日（水）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 108 - 116 オクラホマシティ・サンダー NBAのシカゴ・ブルズ対オクラホマシティ・サンダーがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし22-26で終了する。第