株式会社足柄製作所は、インスタントフィルムの劣化を抑制する「インスタントフィルム劣化対策剤」を3月5日（水）に発売する。価格は4本入りで1,100円。 チェキなどのインスタントフィルムの反り返りや、画像部の色変化の抑制を謳う製品。保管時にケースに同梱して使う。混合ポリマーを採用し、初期は素早く除湿し、その後緩やかに調湿する2段階のコントロールを実現した。 保管例 使用目安はインス