リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、敗れたウルヴァーハンプトン戦を振り返った。プレミアリーグ第29節が3日に行われ、リヴァプールはウルヴァーハンプトンと対戦。78分にカウンターからロドリゴ・ゴメスに先制点を許すと、83分にモハメド・サラーが同点弾を決めたものの、90＋4分にはディフレクションしたアンドレのシュートがネットを揺らし、1−2で敗れた。この結果、データサイト『OPTA』によると、今シーズン