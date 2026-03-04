『anan』の公式SNSにて、Snow Manの佐久間大介が表紙を飾る『anan』2486号の中吊り広告ビジュアルが解禁され、話題を集めている。 【画像】佐久間大介『anan』中吊り＆表紙ビジュアル ■佐久間大介、ピンクヘア×絵画のようなビジュアル ピンクヘアの佐久間は、素肌にグレーのジャケットをまとい、胸元を大胆にのぞかせた装い。フリルカラーを合わせたエレガントなスタイリングで、白い花束を肩に担ぐように持つ。