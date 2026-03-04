4日13時現在の日経平均株価は前日比2061.55円（-3.66％）安の5万4217.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は106、値下がりは1471、変わらずは12と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は386.4円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が272.75円、東エレク が184.51円、ファナック が71.87円、フジクラ が63.68円と続いている。 プラス寄与度トップは