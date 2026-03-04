野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」ドミニカ共和国代表が3日（日本時間4日）、タイガースとの強化試合に12－4で大勝した。フェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）が3安打、ジュニア・カミネロ内野手（レイズ）が4安打を放つなどチーム19安打の猛攻。4回裏には3本のアーチをかけて、超強力打線の破壊力を見せつけた。 ■前回大会はまさかの1次ラウ