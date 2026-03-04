中国国営新華社通信によると、在日中国大使館は、日本で近ごろ、いわゆる「ぶつかり族」による事件が多発し、社会世論の焦点になっているとして、微信（ウィーチャット）公式アカウントを通じて在日中国人に注意喚起した。在日中国大使館は、ぶつかり族について、服装や外見は普通の通行人と変わらず、東京の池袋や渋谷、大阪の心斎橋や道頓堀など人通りの多い場所で、外国人観光客や女性、子ども、高齢者などの社会的弱者とすれ違