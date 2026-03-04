次世代のプレイヤーを応援しようと、3日、熊本市で中学生向けのバドミントン教室が開かれました。 明治安田と日本バドミントン協会とのパートナーシップに基づく全国活動の一環で、熊本県内では、去年に続き2回目の開催です。教室では、S/Jリーグで活躍する再春館製薬所バドミントンチームの選手や監督、コーチが藤園中学の部員にラケットの振り方などを直接、指導しました。