スターバックス コーヒー ジャパンは3月9日より、全国27店舗の「スターバックス ティー & カフェ」にて春のスプリングシーズン第二弾商品「ストロベリー & ダブル ティー フローズン」(持ち帰り776円 店内利用790円)を販売する。「ストロベリー & ダブル ティー フローズン」同商品は、「ピーチ トランクイリティ」と「さくら アリュール」の2種類のティーを使用し、ストロベリー果肉を合わせたティーが主役のフローズ