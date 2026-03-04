Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。毎日持ち歩けて、いざというときにしっかり照らせる。それがこのライトの魅力です。親指に収まるサイズ感ながら、最大1020ルーメン（※クールホワイト・Turboモード時）の明るさを備えた超小型懐中電灯 「LAD III」。ここからは、実際に使ってみて感じた魅力を紹介していきます。CNC一体成形