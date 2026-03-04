さくらインターネットは3月4日、AIの基礎技術から実践まで体系的に学べる検定制度「さくらのAI検定」を設立し、検定の学習教材も同日から無料で公開すると発表した。AI基礎の教材例AI検定設立の背景近年、企業における生成AIの導入が急速に進む一方で、AIを扱う人材の不足が課題となっており、情報処理推進機構(IPA)の調査によると、日本ではAI研究者やAI開発者といった高度人材について「十分にいる」と回答した企業が少なく、米