¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¤Î¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê£´£²¡Ë¡¢¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£µ¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£µï¼ò²°¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦£²¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹ø¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤ò´¬¤¤¤¿µï¼ò²°Å¹°÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¾¾±¢»û¤Ï¡Ö£±£²Ç¯Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤À¥­¥ã¥ê¥¢¤¬Àõ¤¤¡£À¤¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ£±¡Á£²Ç¯¤Ï¤Í¡¢·îËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¥·¥Õ¥È½Ð¤µ¤Ê¤­¤ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£