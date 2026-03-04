育休中のワンオペ育児で心身ともに追い詰められていた女性。心の拠りどころでもある夫からの労いの言葉も減り、当たり前のように過ぎる毎日。そんななか、夫の何気ない一言が胸に突き刺さることに……。今回は筆者の友人から聞いたエピソードをご紹介します。 ワンオペ育児 第一子を出産後の育休中、私はほぼ24時間娘と二人きりで過ごしていました。 夫婦どちらの実家からも遠く離れた地に住んでいることもあり、遠