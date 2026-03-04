インスタグラムを更新競泳で東京五輪女子個人メドレー2冠を達成した大橋悠依さんが4日、自身のインスタグラムを更新。結婚を報告した。大橋さんは「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」とし、東京タワーが背後に見える屋内で大きな花束を持った写真を公開。さらに、お相手とともに薬指に指輪をはめ、手を合わせた1枚も添えた。「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながら、これまで通り一