日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は４日、スピードスケートの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝の現役引退を表明したことを報じた。高木は４日、自身のインスタグラムを「競技人生の進退に関わること」として更新。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と競技から退く意向を伝