「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が４日、東京・マクセルアクアパーク品川で「マクセルアクアパーク品川×ももいろクローバーＺコラボレーションコンテンツ」（４月１９日まで）のプレスプレビューに出席した。昨夏に横浜スタジアムで行われたライブ映像と融合したドルフィンパフォーマンスを実際に堪能した百田は「私たちの曲にイルカさんたちが加わってくれてすごくぜいたくだなと思いました」と笑顔。「『ココ☆