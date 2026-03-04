モデルでタレントのアンミカが、桃の節句にちなんで”桃色コーデ”を披露した。３日に投稿したインスタグラムで「本日の日本テレビ【ｄａｙｄａｙ．】は、３／３は桃の節句なので、桃色コーデにいたしましたよ」と報告。「＠ｌｅｏｎａｒｄｐａｒｉｓのブラウスに、ピンクのパンツを合わせて」とコーデを紹介して、花柄のブラウスにピンクのパンツ、花のイヤリングを付けた姿で、驚異的な足の長さのショットをアップした。