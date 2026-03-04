国民民主党の古川国対委員長は4日、新年度予算案の審議について与党側の強硬な姿勢をあらためて批判し、採決では反対する可能性を示唆しました。国民民主党・古川元久国対委員長「予算審議がこのようにもう本当にないがしろにされるような状況というのは極めて遺憾。中身が我々も賛同できるものであっても、あまりに決めるプロセスがむちゃくちゃだったら、それを良いとは言えないんじゃないか」国民民主党の古川国対委員長は、新