「もう……お分かりですよね？」 参考：『ばけばけ』第109話、ヘブン（トミー・バストウ）がフィリピンに旅立つことを決意する 温かい陽の光が降り注ぐ室内で、上等な身なりをした医師・黒田（安井順平）が優しい声で、そうトキ（髙石あかり）に告げたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第108話。 黒田の言いたいことがわかっていたようなトキは居住まいを正して“告知”をちゃんと聞こうとする。でも、心が落ち着