日立自動車交通は、高速バス「東京駅〜ムーミンバレーパーク」線の運行を、3月1日から開始した。ジェイアール（JR）バス関東とのアライアンス契約に基づき、ジェイアールバス関東が運行している同路線を引き継ぐ。金・土・日曜と祝日を中心に1日1往復を運行する。往路は東京駅八重洲南口を午前9時半に出発し、ムーミンバレーパークには午前11時に到着する。復路はムーミンバレーパークを午後5時に出発し、東京駅日本橋口には午後6