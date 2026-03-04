MWC Barcelona 2026に出展しているKDDI。展示ブースは「街角」を舞台とし、KDDIの通信基盤をもとに、AIの力によって生活が豊かになっていく様子を紹介している。 ブースの入り口にある2つの柱でデータセンターを表現し、中に入っていくことで、データセンターの上に成り立つ豊かな生活を体感できる。ここでは、具体的なKDDIブースの展示内容についてまとめていく。 AIエ