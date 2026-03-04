「歌津北IC」3月11日6時にフル化南三陸沿岸国道事務所は2026年2月26日、三陸道（三陸沿岸道路）「歌津北IC」について、気仙沼方面への出入口が3月11日（水）朝6時に開通すると発表しました。【降りる時は特に注意！】これがフル化される「歌津北ICの通り方」です（写真・地図で見る）三陸道は、宮城県仙台市から青森県八戸市までの海沿い359kmを走る地域高規格道路です。本路線は、2011（平成23）年3月11日に発生した東日本大