KDDIと沖縄セルラーは、auから発売する「iPad Air（M4）」の価格を発表した。11インチは14万9800円～、13インチは18万6800円～。3月4日23時15分にauのiPad取扱店、ホームページ、オンラインショップで予約受付を開始し、11日8時に発売する。 11インチiPad Air（M4）の価格は、128GBモデルが14万9800円、256GBモデルが16万8800円、512GBモデルが21万1800円、1TBモデルが25万3800円。13イン