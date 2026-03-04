住信SBIネット銀行は、「NEOBANK ai」エージェントのベータテストを開始した。生成AIがユーザーとの対話を通じて目的を理解し、最適な画面をその場で自動生成するもの。自然言語の依頼をもとに、振込などの取引や目的に応じたユーザーインターフェースを生成して実行できるとしており、邦銀初の取り組みとなる。 「NEOBANK ai」エージェントは、会話の流れから目的