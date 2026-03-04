英国戦1試合のみの登板が予想されるタリク・スクバル(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国代表に名を連ねているタリク・スクバル（タイガース）の起用法が、海外メディアの注目を集めている。英紙『Mirror』は、2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた左腕が、1試合限定登板となる見通しについて「笑ってしまうほど小さな役割」と表現し、議論を呼んでいると報じた。【写真】WBC米国代表