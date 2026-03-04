ピーナッツ・クラブは、「MOJA! ラバーめじるしチャーム」(1回300円)を、2026年2月下旬より順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。「MOJA! ラバーめじるしチャーム」「Moja! 」は、ふわふわモジャモジャのカラフルなボディに、ぱっちりした目がチャームポイントのモンスターキャラクター。平成時代、学生たちのスクールバッグに付ける“お揃いアイテム”として人気を集めたMoja! が、今回初のカプセルトイになって登場す