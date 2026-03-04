◆オープン戦楽天―ロッテ（４日・静岡）楽天はドラフト１位右腕の藤原聡大（花園大）が先発する。過去２度の登板では３イニング無失点。３度目の登板でどこまで出力を上げるか注目される。スタメンは以下の通り１番・中佐藤２番・右中島３番・指ボイト４番・一浅村５番・三黒川６番・遊宗山７番・左マッカスカー８番・二小深田９番・捕太田投藤原