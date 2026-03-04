親子によるお笑いコンビ・完熟フレッシュの“父”池田57CRAZY（50）が3日、自身のSNSを更新。「さっきGoogleから届いたけど、レイラ高校卒業してもう3年経つんだって！ビックリだし早過ぎ」と驚きをつづり、娘で相方の池田レイラ（21）、同じ高校出身のタレント・夏芽すずと自身との卒業式当時の3ショットを披露した。【写真】「パパノリノリやん」3年前の“高校卒業式”で笑顔の3ショット公開の池田57CRAZY＆池田レイラ＆夏芽す