プロスポーツや各種イベント・施設の運営を支えるヒトトヒトホールディングス株式会社は４日、巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が「ヒトのチカラアンバサダー」に就任したことを発表した。松井氏は「この度『ヒトのチカラアンバサダー』に就任しました松井秀喜です。ヒトトヒトは人の力が主軸となる事業を展開しており、チームプレーやチームワークを大切にしている