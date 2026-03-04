東京・豊洲で開催される体験型イベント「ピクサーの世界展」を記念して、ディズニー＆ピクサーのアニメーション映画『マイ・エレメント』（2023年）が、3月12日午後9時からTBS系で地上波初放送されることが決定した。【動画】「ピクサーの世界展」予告映像本作は、火・水・土・風という4つのエレメント（元素）たちが共に暮らす都市“エレメント・シティ”を舞台に、正反対の性質を持つ2人の出会いと成長を描く物語。2023年の