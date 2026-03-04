◆オープン戦楽天―ロッテ（静岡）ロッテはＤｅＮＡから加入した右腕・ジャクソンが対外試合３度目の先発を果たす。スタメンは以下の通り１番・中高部２番・右藤原３番・左山本４番・一ソト５番・三寺地６番・指石川慎７番・二宮崎竜８番・捕佐藤９番・遊友杉投ジャクソン