旧統一教会に解散を命じた東京地裁の決定をめぐり、東京高裁はさきほど、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は、解散命令以外見当たらない」として教団側の不服申し立てを退け、改めて解散を命じました。教団の財産などを処分する「清算手続き」が始まることになります。旧統一教会に対しては、東京地裁が2025年3月、「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして解散を命じていま