第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表の柳志荽（リュ・ジヒョン）監督が4日、東京ドームで会見に出席。7日に行われる日本戦に向けての意気込みなどを語った。韓国代表は2009年の第2回大会で準優勝だったもののその後は3大会連続で1次ラウンド敗退と苦戦が続いている。悲願の突破へ最大の壁となるのが7日の日本戦だ。大谷翔平（ドジャース）や鈴木誠也（カブス）らメジャーリーガーを多数擁