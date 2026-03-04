お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）が4日、都内で行われた「とっとり・おかやま新橋館」来館500万人達成記念イベントに登壇した。【写真】カワイイ！小顔ポーズで笑顔をみせるリリー見取り図のリリーが岡山県出身。このほか、ハロー植田（岡山県出身）、苺ちゃん（鳥取県出身）、キンボシ（有宗先生：岡山県出身）、そいそ〜す（カメオ：鳥取県出身）が集結。両県の方言を冠した「とっとり・おかやま新橋館 もんげ