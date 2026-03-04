東京高裁がきょう（4日）、旧統一教会の解散を命令したことを受け、政府は夕方に被害者支援に関する関係閣僚会議の幹事会を開催すると発表しました。会議には、阪田内閣官房副長官補をはじめ関係省庁の局長クラスが参加し、▼被害者支援の取組状況や▼教団の財産などを処分する「清算手続き」がはじまったあとの支援策などについて話し合う予定です。