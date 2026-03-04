3日夜、岩手県平泉町で住宅など5棟が全焼する火事があり、住宅の焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この家に住む夫婦と連絡がとれていません。3日午後7時半ごろ、平泉町平泉で「建物が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、無職の小野寺啓造さん（77）の住宅兼菓子店舗と、隣接する住宅や空き家などあわせて5棟が全焼し、店舗など3棟の壁を焼きました。警察により